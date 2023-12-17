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DailyMail: Дополнительные часы сна в выходные снижают риск инсульта

DailyMail: Дополнительные часы сна в выходные снижают риск инсульта

Исследователи из Китайского Нанкинского медицинского университета заявили, что дополнительный сон в выходные дни может снизить вероятность сердечного приступа и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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