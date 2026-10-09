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Раскрыт вред использования нейросетей детьми

Раскрыт вред использования нейросетей детьми

Эксперт Влад Завадский в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что готовые ответы нейросетей могут мешать детям формировать навык самостоятельного мышления, если это заменяет попытки решить задачи, ошибиться и проверить собственные гипотезы.

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