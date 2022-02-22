Зеленский заявил, что Украина «ничего никому не отдаст»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «никому и ничего не отдаст». Это заявление он сделал в своем видеообращении к нации после решения России признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «никому и ничего не отдаст». Это заявление он сделал в своем видеообращении к нации после решения России признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Свежие комментарии