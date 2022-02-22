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Зеленский заявил, что Украина «ничего никому не отдаст»

Зеленский заявил, что Украина «ничего никому не отдаст»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «никому и ничего не отдаст». Это заявление он сделал в своем видеообращении к нации после решения России признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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