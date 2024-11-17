Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Триумвират"

"Триумвират"

СЕРГЕЙ  БОГАТЫРЁВ Каждый раз после выборов в США мне всегда бывает интересно, кто придет к власти. Точнее, с кем же новый президент будет строит свой Pax Americano? Не президент, но его команда определяет во многом будущее поведение США.

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