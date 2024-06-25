Группа астрономов раскрыла источник уникального «гладкого сияния» 2022 года, охватившего 4000 км полярной шапки

Группа астрономов, представляющая несколько японских институтов и сотрудничающая с коллегами из США, раскрыла тайну необычайного полярного сияния, которое наблюдалось в арктическом небе в декабре 2022 года.
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