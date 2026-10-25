Сельхозпредприятие уральского правдоруба поскользнулось на зерне. Но не оно одно Герман Галкин Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Крупнейший универсальный банк России, Сбербанк, потребовал в октябре признать банкротом хозяйство «Галкинское», на 60% принадлежащее известному фермеру Василию Мельниченко.
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- Ну вот и всё. Миг...
Забавно. Кажется, в нашей стране проводится многонаправленная диверсия против продовольственной безопасности. То массовый и не слишком законный забой скота (желательно в частых и небольших хозяйствах), то вот обанкрочивание фермеров.