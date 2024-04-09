Аэропорт Барнаула ищет подрядчика, который оценит количество птиц на аэродроме

Авиапредприятие "Алтай" готово заплатить подрядчику 1,2 млн рублей Авиапредприятие "Алтай" ищет подрядчика, который проведёт эколого-орнитологическое обследование аэродрома в Барнауле и приаэродромной территории.
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