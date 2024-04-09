Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий
    Один предложил создать министерство счастья-стал героем, другой - патриотического воспитания, третий-приравнял узбеко...В России могут со...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Полный бред в России хватает разных партий с сыночками от политиков, чиновников которые курируют патриотическое воспи...В России могут со...
  • лариса
    Столько пишут о мошенниках,а мы всё-равно попадаемся на удочку.Нежели мы перестали доверять родным и близким,что, не ...Житель Алтая прод...

Аэропорт Барнаула ищет подрядчика, который оценит количество птиц на аэродроме

Аэропорт Барнаула ищет подрядчика, который оценит количество птиц на аэродроме

Авиапредприятие "Алтай" готово заплатить подрядчику 1,2 млн рублей Авиапредприятие "Алтай" ищет подрядчика, который проведёт эколого-орнитологическое обследование аэродрома в Барнауле и приаэродромной территории.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх