Ксения Бородина рассказала о ссоре с Николаем Сердюковым

Телеведущая открыла правду о напряженных моментах в своих отношениях с Николаем Сердюковым. На протяжении нескольких месяцев 41-летняя звезда телевидения встречается с Николаем, с которым познакомилась на съемках программы «Последний герой», где она была ведущей, а он участником.
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