Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 20

РИАМО - 20 окт. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что количество погибших после эскалации палестино-израильского конфликта россиян выросло до 20, еще 7 человек пропали без вести, передает ТАСС.
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