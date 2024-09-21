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Генерал Алаудинов: ВСУ понесли большие потери в районе Суджи

Генерал Алаудинов: ВСУ понесли большие потери в районе Суджи

Командир спецназа Ахмат генерал-майор Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ в районе Суджи.ВСУ понесли большие потери в районе Суджи, но пытаются противостоять силам РФ на кореневском участке, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов.

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