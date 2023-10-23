Военная помощь США Украине по сравнению с 1-й половиной 2023 года сократилась на 90 с лишним процентов

В октябре текущего года США предоставили Украину наименьший объем помощи за весь период с начала проведения российской спецоперации, при этом отмечается тенденция к еще большему снижению объемов выделяемой Вашингтоном Киеву финансовой поддержки.
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