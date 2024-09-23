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Филиалы Национального центра «Россия» откроют в регионах

Филиалы Национального центра «Россия» откроют в регионах

Конкурс по созданию филиалов Национального центра «Россия» объявили для регионов страны. Города, которые победят в отборе и представят лучшие проекты, первыми получат площадки, демонстрирующие национальные достижения.

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