Филиалы Национального центра «Россия» откроют в регионах

Конкурс по созданию филиалов Национального центра «Россия» объявили для регионов страны. Города, которые победят в отборе и представят лучшие проекты, первыми получат площадки, демонстрирующие национальные достижения.
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