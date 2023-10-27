Kalinka Ecosystem провела «Неделю Саудовской Аравии в Москве»

В ходе закрытых мероприятий для инвесторов, представителей СМИ и лидеров мнений Kalinka Ecosystem презентовала проекты в Саудовской Аравии и рассказала о стратегиях успешных инвестиций в новое перспективное направление.
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