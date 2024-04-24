Городские депутаты передали в аренду исторические здания в Туле и утвердили кандидатуры старост

В среду, 24 апреля, на очередном заседании Тульской городской Думы депутаты рассмотрели проекты решений о передаче в аренду посредством проведения аукционов нежилых зданий, являющихся объектами культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
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