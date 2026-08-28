«Он таким грустным голосом ответил»: мать убитого в Подмосковье ребенка о последних часах жизни сына

Мать 12-летнего Максима Анжела Титова рассказала 5-tv.ru о последних часах жизни сына, его последнем звонке и обстоятельствах, при которых он оказался в заброшенном доме в деревне Кабаново Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА «Может, это гормо...
- Без ссор и потерь...
- Лавров, Поддубный...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым