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Пятый канал

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«Он таким грустным голосом ответил»: мать убитого в Подмосковье ребенка о последних часах жизни сына

«Он таким грустным голосом ответил»: мать убитого в Подмосковье ребенка о последних часах жизни сына

Мать 12-летнего Максима Анжела Титова рассказала 5-tv.ru о последних часах жизни сына, его последнем звонке и обстоятельствах, при которых он оказался в заброшенном доме в деревне Кабаново Московской области.

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