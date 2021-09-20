Арно Хидирбегишвили: Грузины – чемпионы по нанесению вреда родине

Весь период от парламентских выборов до выборов местного самоуправления предатели, настроенные оппозиционно по отношению к Грузии, с поразительным упорством подрывали устои грузинского государства сильнее любого врага – только лишь потому, что хотят вернуть себе власть Бойкот новоизбранного Парламента и Соглашения Мишеля, петиция Западу – объявить Грузии санкции, и две попытки госпереворота – «Ночь Гаврилова» и «Tbilis Pride», кража и обнародование секретных документов СГБ с целью столкнуть Церковь и власть, власть и Запад - каким чудом государство всё ещё не рухнуло после таких провокаций?! Новым грузинским меньшевикам и их гуру на Украине мерещится, что сегодня они - как никогда близки к победе, но на самом деле предателей ждёт Мишин «Титаник», отплывающий в эмиграцию… В прошлое воскресенье, 12 сентября, на своём, заблокированном Кинцурашвили («fact checking» грузинского контента Facebook) профиле (до выборов 2 октября включительно), я опубликовал нижеприведённый пост, который стал злободневным на второй же день: «Между мной и большинством местных субъектов - грузинскими политиками, прокто-политологами и псевдо-журналистами - лежит непреодолимая пропасть.