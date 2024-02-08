Атлет из Саянска завоевал четыре медали на Кубке России по пауэрлифтингу

Спортсмен из Саянска Егор Митюков стал обладателем четырех медалей на Кубке России по пауэрлифтингу среди лиц с интеллектуальными нарушениями, который завершился 11 февраля в Нижнем Тагиле, сообщает министерство спорта Иркутской области.
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