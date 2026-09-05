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31 подписчик

Концерт BLOO

Концерт BLOO

Первый сольный тур по России для корейского артиста — важная граница, и BLOO начинает этот маршрут именно с Нижнего Новгорода.

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