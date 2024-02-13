В Астрахани накрыли оборудованную наркоферму

Ее владелица заявила, что всю найденную на плантации коноплю готовила только для себя. В ходе проведения оперативно-розыскных действий сотрудники второго отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков и Центра кинологической службы регионального УМВД обнаружили в Трусовском районе плантацию конопли, оборудованную в хозяйственной постройке.