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Сделал садовые дорожки из старых футболок: эффектная идея с целым рядом оговорок

Сделал садовые дорожки из старых футболок: эффектная идея с целым рядом оговорок

Плитки из пропитанной цементом ткани предлагаются интернет-источниками как отличное решение для садовых дорожек, заменяющее бетонирование.

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