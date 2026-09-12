ВС РФ нанесли удары по предприятиям украинской металлургической промышленности и инфраструктуре в Одесской области

Вооружённые силы России в ночь на 12 сентября нанесли массированный удар по Украине с использованием высокоточного оружия воздушного, наземного и морского базирования, а также ударных беспилотников.
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