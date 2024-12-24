Какие дороги и мосты сделали в Алтайском крае по нацпроекту в 2024 году?

В 2024 году завершается пятилетний этап реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" В 2024 году в Алтайском крае активно реконструировали, строили, ремонтировали и улучшали дороги и мосты по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".