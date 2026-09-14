Житель Калужской области обвиняется в незаконном хранении взрывного устройства

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что мужчина обнаружил сбитый средствами противовоздушной обороны дрон, после чего отделил от него боевую часть.
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