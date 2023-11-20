Мужчина увидел ржавый люк на пустыре и решил заглянуть: стал спускаться и понял, что под теплотрассу замаскирован бункер

На окраине города рабочий местного завода приметил ржавый люк и решил его открыть. На всякий случай мужчина стал снимать все на видео и сразу показал, что удалось обнаружить за первым спуском, который привел его к гермодвери.
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