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Мужчина увидел ржавый люк на пустыре и решил заглянуть: стал спускаться и понял, что под теплотрассу замаскирован бункер

Мужчина увидел ржавый люк на пустыре и решил заглянуть: стал спускаться и понял, что под теплотрассу замаскирован бункер

На окраине города рабочий местного завода приметил ржавый люк и решил его открыть.  На всякий случай мужчина стал снимать все на видео и сразу показал, что удалось обнаружить за первым спуском, который привел его к гермодвери.

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Комментарии
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ВераВерная
И что же здесь загадочного? Таких бункеров по всему свету повырыто огромное количество. Какие-то заброшены, какие-то под другие цели приспособлены.
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18 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Все бункера надежно закрыты в них как ни как аппаратура.
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11 час.

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