От экранной славы до бизнеса в Манхэттене: как сложилась жизнь актрисы Ирины Шмелёвой

В советском кино 1980-х Ирина Шмелёва казалась символом лёгкости и обаяния: зрители мгновенно запомнили её по «Акселератке» и «Кин-дза-дза!», а знаменитые коллеги вроде Александра Абдулова и Александра Кайдановского тщетно добивались её расположения.
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