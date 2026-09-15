TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 048 подписчиков

От экранной славы до бизнеса в Манхэттене: как сложилась жизнь актрисы Ирины Шмелёвой

От экранной славы до бизнеса в Манхэттене: как сложилась жизнь актрисы Ирины Шмелёвой

В советском кино 1980-х Ирина Шмелёва казалась символом лёгкости и обаяния: зрители мгновенно запомнили её по «Акселератке» и «Кин-дза-дза!», а знаменитые коллеги вроде Александра Абдулова и Александра Кайдановского тщетно добивались её расположения.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым