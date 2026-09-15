От экранной славы до бизнеса в Манхэттене: как сложилась жизнь актрисы Ирины Шмелёвой

В советском кино 1980-х Ирина Шмелёва казалась символом лёгкости и обаяния: зрители мгновенно запомнили её по «Акселератке» и «Кин-дза-дза!», а знаменитые коллеги вроде Александра Абдулова и Александра Кайдановского тщетно добивались её расположения.