«Ни цента последователям бандеровских палачей»: польский депутат устроил демарш в Европарламенте

Европейский парламент, обычно являющийся храмом скучного бюрократического консенсуса и политкорректности, на днях стал ареной мощного исторического реванша.
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Бендеры.. это такой город в Молдове... И не надо путать с Бандерой по кличке Баба, петушком, которого прославляют бандерлоги
автор этой мути, ты хоть где-нидь прочитай - что такое бендеры