Смузи с творогом и бананом

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Смузи - это очень вкусный, густой, питательный напиток, для приготовления которого можно использовать фрукты, ягоды, овощи, кисломолочные или газированные напитки.