Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Смузи с творогом и бананом

Смузи с творогом и бананом

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Смузи - это очень вкусный, густой, питательный напиток, для приготовления которого можно использовать фрукты, ягоды, овощи, кисломолочные или газированные напитки.

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