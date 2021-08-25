Мировое обозрение

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Президент США Байден утверждает, что Россия знает, кто стоит за кибератаками и где их искать

ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что российские власти знают, кто стоит за резонансными кибератаками с применением вирусов-вымогателей и где искать хакеров.

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