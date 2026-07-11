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Сегодня день рождения Каролин Возняцки

11 июля исполнилось 36 лет Каролин Возняцки . Возняцки – экс-первая ракетка мира. Она выиграла Australian Open -2018 и еще 29 титулов на уровне WTA .

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