В Крыму изъяли свыше 11 тысяч контрафактных сигарет

С начала года на внутреннем рынке Крымской таможней выявлено 11,3 тыс. пачек сигарет, на которых отсутствовали акцизные марки и, предусмотренная действующим законодательством, обязательная маркировка табачных изделий.
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