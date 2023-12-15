Крымское информ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымское информационное агентство

88 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Васильев
    Давно пора шороху навестиНезаконное строит...
  • СЭМЭН Иваницкий
    ТОЛЬКО ТОТАЛЬНАЯ ЧИСТКА!!!Более 100 должнос...
  • Evgenija Palette
    Удивительно. Но, кажется это не так много (для толстосумов). 400 тысяч за разрешение строительства комплекса у моря...В МВД назвали сум...

В Крыму изъяли свыше 11 тысяч контрафактных сигарет

В Крыму изъяли свыше 11 тысяч контрафактных сигарет

С начала года на внутреннем рынке Крымской таможней выявлено 11,3 тыс. пачек сигарет, на которых отсутствовали акцизные марки и, предусмотренная действующим законодательством, обязательная маркировка табачных изделий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх