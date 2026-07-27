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3 правила питания для женщин старше 50, которые помогают похудеть и омолодить мозг

3 правила питания для женщин старше 50, которые помогают похудеть и омолодить мозг

Это не просто рекомендации, где ученые призывают налегать на рыбу и отказаться от конфет. Эксперты посчитали, как лучше всего питаться в течение дня, чтобы позаботиться о здоровье мозга и избежать деменции.

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