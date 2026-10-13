Певица Жасмин станет бабушкой во второй раз

Во время концерта в Санкт-Петербурге артистка сообщила, что совсем скоро их семья станет больше. Старший сын Жасмин вновь готовится стать отцом.
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