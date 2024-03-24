Опенинг и эндинг «Я переродился седьмым принцем, так что буду совершенствов...

Опенинг и эндинг «Я переродился седьмым принцем, так что буду совершенствовать свою магию, как захочу»Всего через неделю дебютирует аниме «Я переродился седьмым принцем, так что буду совершенствовать свою магию, как захочу», пока же можно посмотреть чистые опенинг и эндинг.