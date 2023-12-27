Южная Корея хочет ограничить импорт автомобилей в Россию и не сможет

Автодилеры давно адаптировались к такой ситуации.Южная Корея хочет ограничить импорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 2,0 литра и стоимостью свыше до $50 тыс, но не сможет, так как автодилеры уже давно адаптировались к такой ситуации.