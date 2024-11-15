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Закон, порядок, государство

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В Республике Марий Эл в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в акции «Я - донор»

В Республике Марий Эл в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в акции «Я - донор»

Сотрудники дорожной полиции посетили Республиканскую станцию переливания крови, чтобы пополнить донорский резерв для тех, кто в этом экстренно нуждается.

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