Небезынтересное интервью генпрокурора Краснова. Оказывается с прошлого года Прокуратура вернула в собственность государства уже 15 незаконно приватизированных стратегических предприятий сферы ВПК.
Прокуратура вернула в собственность государства 15 стратегических предприятий ВПК
Комментарии
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лина любимцева
И конкретно КОМУ отдадут в управление данные предприятия? СБЕРУ? ..... Опять что-то расплывчатое и не понятное... ВСЕ КАК ВСЕГДА после 90-х.....
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15 час.
лл
лина любимцева
Не воспринимайте все буквально... Все очень даже темненько...
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15 час.
ВТ
Василий Топчий
Небезынтересное интервью генпрокурора Краснова. А почему бравший интервью у генпрокурора не задал вопрос о челябинском прокуроре и судье выпустивших на свободу убийцу участника СВО?
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14 час.
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