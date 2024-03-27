Прокуратура вернула в собственность государства 15 стратегических предприятий ВПК

лина любимцева И конкретно КОМУ отдадут в управление данные предприятия? СБЕРУ? ..... Опять что-то расплывчатое и не понятное... ВСЕ КАК ВСЕГДА после 90-х.....

лл лина любимцева Не воспринимайте все буквально... Все очень даже темненько...