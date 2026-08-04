Роскачество объяснило, как выбрать огурцы и помидоры для засолки в августе

В августе Роскачество дало рекомендации по выбору огурцов и помидоров для домашних заготовок. Для засолки советуют выбирать огурцы длиной от 7 до 12 сантиметров, упругие, с плотной мякотью, без желтизны и повреждений.
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