Главное в тезисах: Масштаб и география: Девятая Российская энергетическая неделя собрала в Москве около 6600 участников и представителей СМИ из 85 стран, а также свыше 3000 представителей бизнеса из более чем 640 компаний.
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