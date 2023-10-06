История района: Останкинский парк был любимым «гуляньем» московской публики в 19 веке

Садовую территорию Останкинского парка можно разделить на две неравные части. «Увеселительный» сад — это небольшая часть усадьбы, площадью около 9 гектаров, сосредоточенная вокруг дворца и обнесенная в настоящее время оградой.
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