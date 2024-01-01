«Ливерпуль» нанес 34 удара по воротам «Ньюкасла», 15 – в створ. «Сороки» били 5 раз, 3 – в створ

«Красные» нанесли 34 удара по воротам соперника, 15 из них пришлись в створ. Команда Эдди Хау била по воротам Алиссона 5 раз и трижды попала в створ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Мир мешает России, потому что у них душа испорченная. У русского народа настоящее видение жизни, отсюда и конфликты с Западом». Экс-хавбек «Томи» Крунич про отстранение
- Моргенштерн* выпустил клип-рекламу 1xBet. Его контракт с букмекером оценивают в 493 млн рублей
- «Факел» выразил поддержку Белгороду: «Пострадали невинные люди, в том числе дети. Держитесь! Пока едины – мы непобедимы!»
Свежие комментарии