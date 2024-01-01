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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» нанес 34 удара по воротам «Ньюкасла», 15 – в створ. «Сороки» били 5 раз, 3 – в створ

«Ливерпуль» нанес 34 удара по воротам «Ньюкасла», 15 – в створ. «Сороки» били 5 раз, 3 – в створ

«Красные» нанесли 34 удара по воротам соперника, 15 из них пришлись в створ.  Команда Эдди Хау била по воротам Алиссона 5 раз и трижды попала в створ.

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