Посол США при ЕС Эндрю Паздер раскритиковал Европу за попытки ограничить американские компании. Он подчеркнул, что зарегулированность, высокие энергоцены и дефицит капитала мешают ЕС стать более конкурентоспособным и торговым партнёром.