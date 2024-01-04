Антонио Грасеффо: Глубокая мудрость боевых искусств

Антонио Грасеффо – американско-китайский экономист и аналитик, мастер боевых искусств и писатель, который жил в нескольких азиатских странах – подготовил для издания Blackbeltmag материал, в котором рассказал о глубокой мудрости боевых искусств на примере кунг-фу и устойчивых словесных оборотов чэнъюй.