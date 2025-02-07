В народном календаре сегодня Григорьев день, когда принято вспоминать добрым словом всех, кто вам однажды помог, выручил и, конечно, продолжить цепочку добра, помогая другим.
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В народном календаре сегодня Григорьев день, когда принято вспоминать добрым словом всех, кто вам однажды помог, выручил и, конечно, продолжить цепочку добра, помогая другим.