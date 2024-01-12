Площадь пожара в Челябинской области превысила 1 тысячу квадратных метров

Ситуация с пожаром в Златоусте Челябинской области, где горит деревообрабатывающий цех, ухудшилась. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, огонь распространился на кровлю административно-бытового здания.
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