Федотов о поездке «Сочи» в Ростов: «Садимся на поезд и за день приезжаем. Есть неудобства, но мы это делаем»

Владимир Федотов рассказал, как «Сочи» будет добираться до Ростова-на-Дону. Главный тренер «Сочи» дал комментарий в преддверии выездного матча РПЛ с «Ростовом».

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