КОТ КОСТЯН Новый кошмар НАТО носит название «Иркутск». Это подводная лодка проекта 949АМ, знаменитый в прошлом «Антей».
АПЛ "Иркутск" готов изолировать США от мира
Комментарии
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Александр Маркитанов
да, сколько можно предупреждать?! Пора лупить. И украина вмиг загнётся. Янки всё сделали для эскалации
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2 час.
Александр Маркитанов
ВСё это замечательно. Только когда кто решится шарахнуть по вмс империи зла?
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2 час.
ВЛАДИМИР ЯБРОВ
Скоро мы шарахнем!!! Но умно!!!
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2 час.
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