АПЛ "Иркутск" готов изолировать США от мира

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Александр Маркитанов
да, сколько можно предупреждать?! Пора лупить. И украина вмиг загнётся. Янки всё сделали для эскалации
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2 час.
Александр Маркитанов
ВСё это замечательно. Только когда кто решится шарахнуть по вмс империи зла?
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2 час.
ВЛАДИМИР ЯБРОВ
Скоро мы шарахнем!!! Но умно!!!
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2 час.

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