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Дети сотрудников ФСИН получат льготу при поступлении в ведомственные вузы

Дети сотрудников ФСИН получат льготу при поступлении в ведомственные вузы

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, расширяющий права на преимущественное поступление в вузы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) для детей сотрудников, отслуживших в ведомстве свыше 20 лет.

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