Приятный бонус, помимо доступных ингредиентов: позволить себе этот легкий в приготовлении десерт смогут даже те, кто на диете.

﻿﻿Как правило, рецепты «Сметанника», если его правильно приготовить, по вкусу ничуть не уступают «Медовику» или тому же «Наполеону», но пользуются меньшей популярностью из-за опасения, что торт не получится из-за кислинки сливок, внезапно портящихся в холодильнике (См также: «Вкус детства: как приготовить сметану по советским рецептам»).