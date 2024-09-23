Кухня и дом
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Кухня и дом

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Приятный бонус, помимо доступных ингредиентов: позволить себе этот легкий в приготовлении десерт смогут даже те, кто на диете.

Приятный бонус, помимо доступных ингредиентов: позволить себе этот легкий в приготовлении десерт смогут даже те, кто на диете.

﻿﻿Как правило, рецепты «Сметанника», если его правильно приготовить, по вкусу ничуть не уступают «Медовику» или тому же «Наполеону», но пользуются меньшей популярностью из-за опасения, что торт не получится из-за кислинки сливок, внезапно портящихся в холодильнике (См также: «Вкус детства: как приготовить сметану по советским рецептам»).

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