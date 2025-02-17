Депутат Журова заявила, что российских атлетов могут вернуть на турниры

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью "Газете.Ru" заявила, что до переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным российские спортсмены могли получить возможность вернуться на международные турниры.
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