Депутат Журова заявила, что российских атлетов могут вернуть на турниры

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью "Газете.Ru" заявила, что до переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным российские спортсмены могли получить возможность вернуться на международные турниры.