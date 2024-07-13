Почему в типовой рок-группе 4 человека

Никто не запретит вам создать коллектив хоть на 50 музыкантов, хоть из себя одного. Однако шоу-бизнес убедился в эффективности четырехместных составов, и тому есть объяснения — творческие и математические.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии